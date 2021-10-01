Калуга, 1 октября, 2021, 17:29 — ИА Регнум. В Калуге возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего генерального директора коммерческой организации в сфере торговли. Он подозревается в применении насилия в отношении представителей власти при исполнением ими своих должностных обязанностей. Об этом 1 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Sarinform.com Сотрудник ГИБДД

По версии следствия, 25 сентября на Грабцевском шоссе Калуги мужчина в присутствии свидетелей оскорбил сотрудников ДПС ГИБДД, которые пресекали совершение им правонарушения. Полицейские доставили мужчину в отдел полиции, где он ударил сотрудников, сначала одного — головой в грудь, а затем второго — ногами по ногам. Данные факты подтверждаются записями камер видеонаблюдения и видеорегистраторов.

В настоящее время по факту драки проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.