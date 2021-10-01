Новосибирск, 1 октября, 2021, 17:26 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 1 октября, за минувшие сутки выявлено 172 случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 176 случаев.

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«Скончались двенадцать пациентов: мужчины в возрасте 59 лет, 61 год, 62 года, 74 года, 83 года, 91 год, две женщины в возрасте 92 года и женщины в возрасте 75 лет, 82 года, 86 лет, 96 лет. Всего в регионе умерли 2997 человек», — сообщил оперативный штаб региона.

Всего в регионе зарегистрировано 63 714 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 5355 детей; 50 548 пациентов полностью выздоровели (+111 за сутки).