Сухум, 1 октября 2021, 17:25 — REGNUM Стрельбу устроил в Сухуме депутат парламента Абхазии Гарри Кокая, сообщили 1 октября в пресс-службе МВД Абхазии.
Инцидент произошёл вечером накануне, 30 сентября. Кокая начал стрелять на Набережной махаджиров на территории возле ресторана Rina. Он пять раз выстрелил в воздух из короткоствольного огнестрельного боевого оружия.
На выстрелы прибыли полицейские, но депутат отказался сдать орудие, проявил агрессию и скрылся с места ЧП.
Избиратели, голосовавшие за Кокаю, потребовали отстранить от работы министра внутренних дел Абхазии, его заместителей и полицейских, причастных к случившемуся, считая действия МВД незаконными.
Читайте ранее в этом сюжете: Руководители 15 организаций Абхазии обратились к президенту Бжании