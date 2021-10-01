Сухум, , 17:25 — REGNUM Стрельбу устроил в Сухуме депутат парламента Абхазии Гарри Кокая, сообщили 1 октября в пресс-службе МВД Абхазии.

Лентулов. Пристань в Сухуми ночью. 1934

Инцидент произошёл вечером накануне, 30 сентября. Кокая начал стрелять на Набережной махаджиров на территории возле ресторана Rina. Он пять раз выстрелил в воздух из короткоствольного огнестрельного боевого оружия.

На выстрелы прибыли полицейские, но депутат отказался сдать орудие, проявил агрессию и скрылся с места ЧП.

Избиратели, голосовавшие за Кокаю, потребовали отстранить от работы министра внутренних дел Абхазии, его заместителей и полицейских, причастных к случившемуся, считая действия МВД незаконными.

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