Курск, 1 октября, 2021, 17:24 — ИА Регнум. В Курской области с 4 октября для детей до 14 лет вводится запрет на посещение торговых центров без сопровождения взрослых. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM ТЦ «Город»

Новые коронавирусные ограничения вводятся из-за роста заболеваемости в регионе. Большинство заболевших инфицируются дома от болеющих родственников. Кроме того, среди детей школьного возраста отмечается рост заражений ОРВИ. Удельный вес школьников приближается к 70% от общего числа заболевших.

В высших учебных заведениях и учреждениях среднего профессионального образования лекции переведут в дистанционный формат. В детских садах региона организуют для воспитанников свободное посещение.

Ранее образовательным организациям запретили проводить массовые спортивные и культурные мероприятия, а также кружки и секции. В детских школах искусств и художественных школах групповые занятия перевели в дистанционный формат, а спортивные соревнования, в том числе профессиональных клубов, проходят без зрителей.