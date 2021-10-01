Вашингтон, 1 октября, 2021, 17:50 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена 1 октября намерена призвать судью заблокировать закон Техаса об абортах — самый строгий закон об абортах в стране, сообщает Reuters.

Здание Верховного суда США

Верховный суд США 1 сентября разрешил поддержанному республиканцами закону вступить в силу. Через восемь дней Министерство юстиции США подало иск в федеральный суд, пытаясь признать закон недействительным.

Напомним, что Техас запретил прерывание беременности после шести недель.

ИА REGNUM напоминает, закон принят на фоне развернувшейся в США горячей дискуссии в отношении абортов на самых поздних сроках беременности. Так, в штате Нью-Йорк был принят закон, позволяющий прервать беременность на любом сроке.