Одинцово, Московская область, 1 октября, 2021, 17:23 — ИА Регнум. Реконструкцию школы-пансионата в подмосковном Одинцово планируется завершить до конца 2021 года. Об этом 1 октября сообщается на сайте правительства Московской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Проектом реконструкции школы-пансионата предусматривалось сохранение архитектурного облика зданий при создании пространств, отвечающих требованиям детей и родителей. В результате проведенных работ площадь зданий увеличилась более чем на 4 тыс. квадратных метров

«Объект строится в графике, на данный момент ведутся работы по отделке и благоустройству территории», — прокомментировал министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.