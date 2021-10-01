Москва, , 17:19 — REGNUM Первое заседание временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Госдумы восьмого созыва состоится 4 октября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 октября сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Рабочая группа была сформирована распоряжением спикера Госдумы Вячеслава Володина.

В соответствии с регламентом, временная депутатская рабочая группа на своём первом заседании избирает из своего состава руководителя временной депутатской рабочей группы и его заместителя (заместителей).

Как сообщало ранее, президент РФ Владимир Путин указом назначил дату первого пленарного заседания Госдумы восьмого созыва на 12 октября.

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