Москва, , 17:17 — REGNUM Министерство юстиции Россию включило две американские организации сайентологов и «Европейскую сеть организаций по наблюдению за выборами» в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Об этом сообщает 1 октября пресс-служба ведомства.

Эмблема Минюста России

Как уточняется, речь идёт об организациях World Institute of Scientology Enterprises International (WISE Int, «Всемирный институт саентологических предприятий») и Church of Spiritual Technology («Церковь духовной технологии»), которая использует также наименование L. Ron Hubbard Library («Библиотека Л. Рона Хаббарда»).

Кроме этого, в список включена European Network of Election Monitoring Organizations (ENEMO, «Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами»).

В Минюсте уточнили, что организации включены в перечень в соответствии с федеральным законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» и на основании решений Генпрокуратуры от 24 и 27 сентября 2021 года.