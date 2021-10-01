Москва, 1 октября, 2021, 17:17 — ИА Регнум. Министерство юстиции Россию включило две американские организации сайентологов и «Европейскую сеть организаций по наблюдению за выборами» в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Об этом сообщает 1 октября пресс-служба ведомства.

Эмблема Минюста России

Как уточняется, речь идёт об организациях World Institute of Scientology Enterprises International (WISE Int, «Всемирный институт саентологических предприятий») иChurch of Spiritual Technology («Церковь духовной технологии»), которая использует также наименование L. Ron Hubbard Library («Библиотека Л. Рона Хаббарда»).

Кроме этого, в список включена European Network of Election Monitoring Organizations (ENEMO, «Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами»).

В Минюсте уточнили, что организации включены в перечень в соответствии с федеральным законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» и на основании решений Генпрокуратуры от 24 и 27 сентября 2021 года.