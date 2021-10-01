Белгород, 1 октября, 2021, 17:18 — ИА Регнум. Школу на 1100 мест построят в Старом Осколе Белгородской области. Помимо оборудованных классов в учебном учреждении планируют обустроить систему сбора дождевой воды, сообщил 1 октября губернатор Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

На заседании архитектурно-градостроительного совета региона рассмотрели концепцию новой школы в микрорайоне «Центральный» Старого Оскола. Для педагогов и учеников обустроят лаборатории, бассейн, теплицу, парк и систему сбора дождевой воды, чтобы дети учились бережному отношению к природе.

«Рядом со спортзалом начальной школы должна быть веранда, чтобы в хорошую погоду маленькие дети занимались на свежем воздухе в комфортных условиях. Дети находятся в школе 11 лет — то, что мы в неё вложим, с тем они и пойдут по жизни. Помимо этого хотим, чтобы этот объект стал не только образовательным, но и культурным центром для всего большого района», — написал губернатора на своей станице в социальной сети.

Ещё один современный объект планируют построить в городе Бирюч — рядом с парковой зоной появиться детский сад. Посещать его смогут 280 детей, в том числе предусмотрены три группы для воспитанников с ограниченными возможностями.