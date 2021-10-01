Вашингтон, 1 октября, 2021, 17:13 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Париж на следующей неделе после того, как отношения между Соединенными Штатами и Францией обострились на фоне сделки AUKUS о подводных лодках. Об этом 1 октября сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Блинкен посетит Париж 4 по 6 октября и будет председательствовать на встрече министров Организации экономического сотрудничества и развития, а также проведет переговоры с французскими чиновниками, сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

По словам Прайса, в Париже к Блинкену присоединятся посланник США по вопросам климата Джон Керри, торговый представитель США Кэтрин Тай и другие американские официальные лица.

В следующую пятницу, 8 октября, Блинкен отправится в Мексику на переговоры высокого уровня по вопросам безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре Австралия, Великобритания и США объявили о создании нового партнёрства в сфере безопасности — AUKUS. В рамках этого договора Австралия построит атомный подводный флот с применением американских технологий.

Новый формат партнерства Австралии, Великобритании и Соединенных Штатов (AUKUS) может вызвать интерес Евросоюза к сближению с Россией.