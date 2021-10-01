Кемерово, , 17:15 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным сегодня, 1 октября, предложил создать в регионе особую экономическую зону, ориентированную на проекты в неугольных отраслях экономики. Об этом сообщает областное правительство.

Кузбасс Илья Дубровин © ИА Красная Весна

«Сергей Евгеньевич, поговорим, конечно, по всему комплексу, социально-экономической ситуации в регионе. Но знаю, что у вас ряд хороших инвестиционных проектов наметился к реализации. Что вы считаете наиболее важным?» — спросил Владимир Путин губернатора Кузбасса.

По словам главы региона, появление особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кузбасс» вблизи Кемерова значительно помогло бы осуществить эти планы.

«Там было очень много заводов, эти заводы закрылись после развала Советского Союза, остались большие территории с большими мощностями. Например, завод «Прогресс», который готовил огромное количество порохов для Советского Союза, — это полностью прекращенное производство, — отметил Цивилёв. — Мы просим поддержки в создании там особой экономической зоны для химии, есть потенциальные инвесторы, которые готовы зайти туда. Это было бы, конечно, большое движение вперед — создание именно высокотехнологичных рабочих мест во внеугольной отрасли. Это дало бы хороший эффект».

Планируется, что общая площадь ОЭЗ составит 1700 гектаров, будет открыто более 10 тысяч новых высокооплачиваемых рабочих мест. Отмечается, реализация проекта станет основой для крупнейших инвестиционных вложений в промышленность Кузбасса, которых регион не получал последние 50 лет.