Киев, , 17:12 — REGNUM О том, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не пересекал 1 октября границу Украины, сообщает «Интерфакс-Украина».

Михаил Саакашвили Oda.odessa.gov.ua

Близкие к украинской госпогранслужбе источники распространили такую информацию в ответ заявление Саакашвили, будто бы он в Батуми.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 октября в Грузии состоятся местные выборы. Саакашвили ранее заявлял, что 2 октября прилетит в Грузию, чтобы оказать поддержку своей партии «Грузинская мечта».

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