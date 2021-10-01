Киев, 1 октября, 2021, 17:12 — ИА Регнум. О том, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не пересекал 1 октября границу Украины, сообщает «Интерфакс-Украина».

Oda.odessa.gov.ua Михаил Саакашвили

Близкие к украинской госпогранслужбе источники распространили такую информацию в ответ заявление Саакашвили, будто бы он в Батуми.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 октября в Грузии состоятся местные выборы. Саакашвили ранее заявлял, что 2 октября прилетит в Грузию, чтобы оказать поддержку своей партии «Грузинская мечта».