Санкт-Петербург, 1 октября, 2021, 17:43 — ИА Регнум. В Петербурге вступили в силу требования обязательной вакцинации для ряда категорий работников. Они были введены постановлением городского правительства еще в конце августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от COVID-19

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В частности, в предприятиях развлечения и досуга в торговых центрах и детских игровых комнатах с 1 октября 2021 года 100% работников, за исключением переболевших не более шести календарных месяцев назад, должны пройти полный курс вакцинации. Выполнение этого условия должно подтверждаться QR-кодами.

Для работников, не имеющих гражданства Российской Федерации, выполнение требований вакцинации подтверждается документом, выданным уполномоченной медицинской организацией.

Точно такие же требования начали действовать для сотрудников аттракционов, расположенных в помещениях, и аквапарков.

Кроме того, с 1 октября все участники конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий, кроме переболевших коронавирусной инфекцией не более шести календарных месяцев назад, должны пройти полный курс вакцинации или иметь QR-код, подтверждающий отрицательный ПЦР-тест, сданный за 3 дня до мероприятия.