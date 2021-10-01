Берлин, , 17:07 — REGNUM Генеральная прокуратура ФРГ расследует дело предполагаемого агента Национальной разведслужбы Турции (MIT), собиравшего в Германии данные о последователях исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, сообщает 1 октября журнал Spiegel.

Сплошной шпионаж Maxpixel.freegreatpicture.com

Издание утверждает, что 40-летний турецкий агент был задержан в сентябре в ходе спецоперации в одном из отелей в Дюссельдорфе. При нем было оружие и около 200 патронов, а также список предполагаемых последователей Гюлена.

Генпрокуратура ФРГ возбудила дела об «осуществлении тайной агентурной деятельности» и по факту нарушения закона о правилах оборота огнестрельного оружия.

Подозреваемый помещён в СИЗО.

Как сообщало ИА REGNUM, официальная Анкара считает, что структуры проповедника Гюлена участвовали в организации попытки госпереворота в Турции в 2016 году.

Читайте ранее в этом сюжете: ФСБ утвердила запрещённые к передаче за границу сведения