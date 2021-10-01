Москва, , 17:03 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили тяжело переживает собственное исчезновение из публичной политики. Об этом 1 октября заявил депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко на телеканале «Россия 24».

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Саакашвили очень тяжело переживает уход его из публичной политики. Причина, с моей точки зрения, в том, что он совершенно не меняется. Он живёт теми же лекалами — такой революционер, проповедует либеральный мир, который, как все видят, уже рухнул», — заявил Шевченко.

«Цены на газ в Европе тому подтверждение, и Украине ничем он помочь не может, никакие реформы, которые он (Саакашвили) украинцам обещал — все в них разочаровались, поняли, что это просто пиар и ничего больше», — подчеркнул он.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили ранее опубликовал пост в Facebook о том, что якобы прибыл на родину впервые после того, как покинул её в 2013 году. В то же время в МВД Грузии указали, что информацией о пересечении границы Саакашвили не располагают. Напомним, в Грузии Саакашвили объявлен во внутригосударственный розыск и проходит по нескольким уголовным делам.