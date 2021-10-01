Вашингтон, 1 октября, 2021, 17:11 — ИА Регнум. В США внезапно начали пустеть американские военные базы, принимающие эвакуированных афганцев. Сотни беженцем просто уходят, не получив американских услуг по размещению, сообщает 1 октября Reuters.

Дети Афганистана

О количестве отъездов, которое достигает 700 человек и может быть больше, ранее не сообщалось. Но это явление вызывает тревогу среди защитников иммиграции, обеспокоенных риском для афганцев.

После вывода войск США из Афганистана многие эвакуированные были доставлены в США. После перевода на американские военные базы группы по расселению беженцев и американские чиновники пытались соединить афганцев со службами для плавного размещения в Соединенных Штатах.

В своем заявлении представитель Министерства внутренней безопасности США отказался комментировать данные, предоставленные агентству Reuters источниками, но сказал, что люди, покинувшие базы, «как правило» имеют связи с США и ресурсы для своего обеспечения.

Как сообщало ИА REGNUM, женщина-военнослужащая рассказала о нападении на неё группы афганских беженцев из числа размещённых на армейской базе в американском штате Нью-Мексико.