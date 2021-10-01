Москва, , 17:01 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пытается понять, насколько он сохранил собственное политическое влияние на родине. Об этом 1 октября заявил депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко на телеканале «Россия 24».

Саакашвили

«Для Саакашвили политическая смерть хуже срока в тюрьме. Он просто обкатывает сценарий, чтобы понять, какой будет фидбек от его приверженцев и избирателей в Грузии», — заявил Шевченко.

«Я даже не сомневаюсь, что когда он почувствует, что совсем плохо всё, совершит такой акт, на первый взгляд, безумный — поедет в Грузию, сядет в тюрьму… но это может стать для него продолжением политической жизни», — указал он.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили ранее опубликовал пост в Facebook о том, что якобы прибыл на родину впервые после того, как покинул её в 2013 году. В то же время в МВД Грузии указали, что информацией о пересечении границы Саакашвили не располагают. Напомним, в Грузии Саакашвили объявлен во внутригосударственный розыск и проходит по нескольким уголовным делам.