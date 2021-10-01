Москва, 1 октября, 2021, 16:59 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отчаянно пытается восстановить свой политический вес. Об этом 1 октября заявил депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Довелось познакомиться с ним, немного понимаю психотип его. Здесь его эта акция, выставить этот ролик, что якобы он в Батуми, носит двойное назначение. Первое назначение — таким образом он хочет повлиять на ход голосования местных выборов, чтобы его партия консолидировалась, вышли все его приверженцы и дали лучший результат на выборах», — заявил Шевченко.

«Но вторая версия — не то что бы более правдоподобнее, но соответствует лучше его внутреннему состоянию… СМИ про него пишут, у него ничего не получается. У Саакашвили кризис политической жизни. И то, что с ним сейчас происходит — это акция, которая ему уже снится, и он хочет её в реальность воплотить», — указал он.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили ранее опубликовал пост в Facebook о том, что якобы прибыл на родину впервые после того, как покинул её в 2013 году. В то же время в МВД Грузии указали, что информацией о пересечении границы Саакашвили не располагают. Напомним, в Грузии Саакашвили объявлен во внутригосударственный розыск и проходит по нескольким уголовным делам.