Спасский район, Рязанская область, 1 октября, 2021, 17:03 — ИА Регнум. Мемориал солдатам и офицерам локальных войн, воинам-интернационалистам, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС повредили 1 октября неизвестные в посёлке Спасск-Рязанский Рязанской области.

Вандал

Вандалы повалили все три памятные плиты с постамента, местами отбили облицовочную плитку. По словам местных жителей, накануне поздно ночью у городского мемориала видели компанию молодых людей.

В полиции начала проверку, по её итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Мемориал восстановят в ближайшее время, рассказал издательству «Пресса» глава администрации Спасск-Рязанского городского поселения Владимир Лебин.