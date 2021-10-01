Москва, , 16:57 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили больше не имеет сколько-нибудь значительного политического влияния на своей родине. Об этом 1 октября заявил основатель SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе на телеканале «Россия 24».

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

«Самое главное — не надо забывать о том, что в данном случае даже европейские и американские коллеги напомнили ему о том, что в Грузии никто не хочет кризиса. А его возможный приезд может вызвать кризис, хотя я в этом тоже сомневаюсь», — заявил Сихарулидзе.

«Поэтому у него нет поддержки, в том числе и стратегической с точки зрения международных партнёров», — указал он.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили ранее опубликовал пост в Facebook о том, что якобы прибыл на родину впервые после того, как покинул её в 2013 году. В то же время в МВД Грузии указали, что информацией о пересечении границы Саакашвили не располагают. Напомним, в Грузии Саакашвили объявлен во внутригосударственный розыск и проходит по нескольким уголовным делам.