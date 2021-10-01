Москва, 1 октября, 2021, 16:55 — ИА Регнум. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили потерял политическое влияние на своей родине. Об этом 1 октября заявил основатель SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе на телеканале «Россия 24».

ИА REGNUM Саакашвили

«Возможно, 100 тыс. и подписали документ о его приезде. Но дело в том, насколько эти люди могут реально не просто подписать документ, но и выйти на улицу. И что самое главное — надеются ли они повторить сценарий украинский, перебросить его через границу», — заявил Сихарулидзе.

«Я могу точно сказать, что Грузия это не Украина, и в Грузии его арестуют моментально, причём всё будет сделано очень культурно, по всем правилам», — отметил он.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили ранее опубликовал пост в Facebook о том, что якобы прибыл на родину впервые после того, как покинул её в 2013 году. В то же время в МВД Грузии указали, что информацией о пересечении границы Саакашвили не располагают. Напомним, в Грузии Саакашвили объявлен во внутригосударственный розыск и проходит по нескольким уголовным делам.