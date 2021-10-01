Токио, 1 октября, 2021, 17:01 — ИА Регнум. Парламент Японии будет распущен 14 октября, сообщает 1 октября Kyodo. Об этом заявил глава Либерально-демократической партии Фумио Кисида.

Парламент Японии

Кисиду готовятся утвердить премьер-министром страны восходящего солнца. Его избрание намечено на 4 октября — в ходе открытия внеочередной сессии парламента.

Эта сессия продлится до 14 октября. После роспуска парламента власти начнут готовить выборы в нижнюю палату парламента, которые должны состояться 7 (или 14) ноября.