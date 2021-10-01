Париж, 1 октября, 2021, 16:54 — ИА Регнум. Правительство Франции приняло решение о заморозке с 1 октября цен на газ и электричество в стране, сообщил премьер-министр Жан Кастекс.

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По его словам, запрет на повышение цен будет действовать до тех пор, пока мировой рынок не восстановится и электроэнергия не начнёт дешеветь. Согласно прогнозам французских властей, это может произойти не ранее весны 2022 года.

Сообщается, что один из крупнейших поставщиков во Франции — энергетическая и газовая компания Engie — сегодня повысил тарифы на 12,6%. Это будет последним повышением цен перед вступлением в силу решения правительства.

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