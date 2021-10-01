Кострома, 1 октября, 2021, 16:55 — ИА Регнум. В Костромской области значительно возросло количество эксроу-счетов, страхующих дольщиков от потерь при вложении в недвижимость. Об этом сообщает региональное отделение «Банка России».

Наталья Диева Стройка

Напомним, с 1 июля 2019 года российские строительные компании могут привлекать деньги дольщиков только через счета специальные счета для безопасного проведения расчетов между покупателем и продавцом. Застройщик не может получить деньги покупателей, пока не закончит объект, банк выступает независимым посредником и следит за выполнением условий договора.

Для сравнения, на 1 августа 2020 года в регионе действовало 140 таких счетов, 1 августа 2021 года их число возросло в 6 раз — до 777. Сумма средств дольщиков, находящихся на них, составляет 1,8 млрд рублей. При этом большая часть счетов — 499 — раскрыты.

Объекты сданы, застройщикам перечислены 1,3 млрд рублей. Тем не менее, Костромская область занимает последнее место среди регионов ЦФО по использованию застройщиками специальных счетов. Для сравнения, в Ярославской области открыто 2 712эскроу-счетов, в Ивановской — 1 043.