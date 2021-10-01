Москва, 1 октября, 2021, 16:53 — ИА Регнум. Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили не следует сильно бояться правосудия на родине. Об этом 1 октября заявил основатель SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе на телеканале «Россия 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

«Я считаю, что Михаил Саакашвили как третий президент Грузии должен вернуться в страну, должен ответить по заслугам и должен жить в нашем государстве. Я не считаю, что Михаил Саакашвили должен быть в бегах. А он сейчас официально находится в бегах», — заявил Сихарулидзе.

По его мнению, при поддержке Запада Саакашвили бы быстро помиловали и позволили бы жить в стране.

«Самое главное — не надо забывать о том, что в данном случае даже европейские и американские коллеги напомнили ему о том, что в Грузии никто не хочет кризиса. А его возможный приезд может вызвать кризис, хотя я в этом тоже сомневаюсь», — указал он.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили ранее опубликовал пост в Facebook о том, что якобы прибыл на родину впервые после того, как покинул её в 2013 году. В то же время в МВД Грузии указали, что информацией о пересечении границы Саакашвили не располагают. Напомним, в Грузии Саакашвили объявлен во внутригосударственный розыск и проходит по нескольким уголовным делам.