Вашингтон, 1 октября, 2021, 17:55 — ИА Регнум. Компания Facebook заявила, что Instagram «положительно помог» молодым людям, вопреки обратным результатам исследования, сообщает 1 октября BBC.

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Заявление о благополучном влиянии Instagram сделала глава отдела безопасности Facebook Антигона Дэвис в Сенате США.

Это произошло после утечки информации о том, что собственное исследование Instagram показало, что платформа может нанести вред благополучию детей.

Ранее руководитель Instagram Адам Моссери заявил, что влияние приложения на психическое здоровье подростков было «довольно незначительным».

Как сообщало ИА REGNUM, компания Facebook заявила об остановке работы над приложением Instagram Kids.