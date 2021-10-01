Варшава, , 16:53 — REGNUM Сооружение крупной базы хранения вооружения и военной техники армии США будет завершено возле польского посёлка Повидзе в 2022 году, сообщает 1 октября Европейское командование армии США.

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Объект стоимостью $350 млн, полностью будет готов к обслуживанию американских войск в 2024 году.

База рассчитана на хранение комплекта боевой техники и вооружения для бригадной боевой группы Армии США. Там должны быть размещены 85 танков, 190 боевых машин пехоты, 35 самоходных артиллерийских установок и четыре танковых мостоукладчика.

База располагается в 256 км от границы Калининградской области РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, последние несколько лет Пентагон создаёт в Европе сеть баз хранения вооружения и техники, рассчитанную на то, что прибывший из США личный состав будет на месте обеспечен всей материальной частью.

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