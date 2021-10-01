Кемерово, , 16:53 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением о создании в регионе двух городов-миллионников на базе Кемерова и Новокузнецка. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

Кузбасс Анна Алябьева © ИА REGNUM

Отмечается, что планируется комплексное развитие этих территорий, в том числе — строительство современных домов.

«Уже приступили к этой программе, действуем за счёт собственных средств, но это будет очень долго. Если будет поддержка, то реально создать к 2030 году, подойти к этой цифре. Надо удерживать молодёжь, она убегает — очень серьёзный вопрос. Даже, ещё раз повторяю, не рабочие места, а создание серьёзной инфраструктуры», — сказал Цивилёв.

Отметим, что сегодня, 1 октября, президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилёвым.