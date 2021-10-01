Мирослава Романенко, 1 октября 2021, 18:11 — REGNUM С помощью поставок «зеленого» водорода Украина может стать важным поставщиком энергии в Евросоюз и оттеснить с этого рынка Россию. Об этом 30 сентября заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Украина
Украина
Иван Шилов © ИА REGNUM

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Заявление главы украинской дипломатии обсудили на страницах издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Также новость обсудили в телеграм-канале 112.ua. Многие отметили, что для добычи водорода необходимо много электроэнергии или газ, а также научно-промышленный потенциал, с чем у Киева на данный момент имеются проблемы.

«Для получения водорода надо много электроэнергии… Россия для этого задействует атомные реакторы нового типа на быстрых нейтронах. А где собирается получать водород Кулеба на Украине — большой вопрос… Он, похоже, в школе тупо прогуливал уроки физики и химии…» — отметил Yurij.

«РФ один из пяти мировых лидеров по разработке технологии производства водорода, в 2024-м собирается приступить к его производству, а к 2030 году занять 20% мирового рынка. То есть там уже вовсю идут работы. Здесь еще кот не валялся… А этот… корчит из себя самого умного», — отреагировал Сергей Секрет.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба
mfa.gov.ua

«Интересно, каким способом они намечают получать водород? Хватит ли мощностей для его выделения? А!.. Они об этом ещё не думали», — смеется Вера С.

«Это какое такое сырьё имеется у Украины для производства водорода, которого ни у кого нет в ЕС?» — спросил Андрей Н.

«Сырье — вода. У Украины есть Черное и Азовское моря. Но нужна зеленая энергетика, которой нет. У Германии и других стран ЕС есть море, есть зеленая энергетика, которая сегодня вырабатывает 20% потребности. С Украины водород нужно транспортировать по трубам. ГТС Украины для этой цели необходима реконструкция, так как водород вызывает интенсивную коррозию. Технологии пока нет, но разработать ее не проблема, проблема в том, как провести работы… Затраты будут такие, что дешевле построить новую трассу. Водород прокачивается при высоком давлении, газопровод не рассчитан на такое давление. И т. д.» — ответил Андрею Н. Петро І.

ГТС Украины
ГТС Украины
Utg.ua

«Насколько я знаю, водород производится из газа или с его использованием…» — отметил «Пумба Блаженный».

«Ещё из воды его можно выделять, но там само производство построить бешеного бабла стоит. Они, наверное, думают, что немцы им его за своё собственное бабло сами построят и потом ещё им же платить за перекачку станут. Идиоты», — ответила «Пумбе Блаженному» Olga Svaytoslavovna.

«Гидролиз адски энергоемкий. Откуда энергия берется — из тумбочки? Без газа, угля, атома никак пока. Следовательно, и водород будет по цене золота. Не, ну можно ветряков поставить, солнечных батарей… Но это ещё больше удорожит водород. Самый дешёвый — из метана», — написал «Пумба Блаженный».

«Чтобы вырабатывать водород — нужен газ. А в Украине он из России. Каким местом они будут его вырабатывать, спрашивается», — отметил Денис З.

Газовая труба
Газовая труба
Александр Кульчицкий © ИА Красная Весна

«Кулеба не учитывает одного, что США и ЕС не потерпят конкурентов, он думает, что Америка даст развиваться Украине, да ни в жисть. Водородная энергетика требует учёных и развитого промышленного потенциала», — добавил Сергей И.

«Будущее Украины в кизяке! Только кизяк! Экологичный энергоноситель грядущих поколений! *рать на Украине умеют, так что могут весь мир кизяком закидать! И вот потом — запанують (станут господствовать. — М. Р.)!» — шутит Алексей П.

«Дуракам придумали очередную утешительную легенду, теперь вот о неком водороде», — подытожил Максим П.

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