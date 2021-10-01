1 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о том, что с помощью поставок «зеленого» водорода Украина может стать важным поставщиком энергии в Евросоюз и оттеснить с этого рынка Россию.

Мирослава Романенко, , 18:11 — REGNUM С помощью поставок «зеленого» водорода Украина может стать важным поставщиком энергии в Евросоюз и оттеснить с этого рынка Россию. Об этом 30 сентября заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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Заявление главы украинской дипломатии обсудили на страницах издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Также новость обсудили в телеграм-канале 112.ua. Многие отметили, что для добычи водорода необходимо много электроэнергии или газ, а также научно-промышленный потенциал, с чем у Киева на данный момент имеются проблемы.

«Для получения водорода надо много электроэнергии… Россия для этого задействует атомные реакторы нового типа на быстрых нейтронах. А где собирается получать водород Кулеба на Украине — большой вопрос… Он, похоже, в школе тупо прогуливал уроки физики и химии…» — отметил Yurij.

«РФ один из пяти мировых лидеров по разработке технологии производства водорода, в 2024-м собирается приступить к его производству, а к 2030 году занять 20% мирового рынка. То есть там уже вовсю идут работы. Здесь еще кот не валялся… А этот… корчит из себя самого умного», — отреагировал Сергей Секрет.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба mfa.gov.ua

«Интересно, каким способом они намечают получать водород? Хватит ли мощностей для его выделения? А!.. Они об этом ещё не думали», — смеется Вера С.

«Это какое такое сырьё имеется у Украины для производства водорода, которого ни у кого нет в ЕС?» — спросил Андрей Н.

«Сырье — вода. У Украины есть Черное и Азовское моря. Но нужна зеленая энергетика, которой нет. У Германии и других стран ЕС есть море, есть зеленая энергетика, которая сегодня вырабатывает 20% потребности. С Украины водород нужно транспортировать по трубам. ГТС Украины для этой цели необходима реконструкция, так как водород вызывает интенсивную коррозию. Технологии пока нет, но разработать ее не проблема, проблема в том, как провести работы… Затраты будут такие, что дешевле построить новую трассу. Водород прокачивается при высоком давлении, газопровод не рассчитан на такое давление. И т. д.» — ответил Андрею Н. Петро І.

ГТС Украины Utg.ua

«Насколько я знаю, водород производится из газа или с его использованием…» — отметил «Пумба Блаженный».

«Ещё из воды его можно выделять, но там само производство построить бешеного бабла стоит. Они, наверное, думают, что немцы им его за своё собственное бабло сами построят и потом ещё им же платить за перекачку станут. Идиоты», — ответила «Пумбе Блаженному» Olga Svaytoslavovna.

«Гидролиз адски энергоемкий. Откуда энергия берется — из тумбочки? Без газа, угля, атома никак пока. Следовательно, и водород будет по цене золота. Не, ну можно ветряков поставить, солнечных батарей… Но это ещё больше удорожит водород. Самый дешёвый — из метана», — написал «Пумба Блаженный».

«Чтобы вырабатывать водород — нужен газ. А в Украине он из России. Каким местом они будут его вырабатывать, спрашивается», — отметил Денис З.

Газовая труба Александр Кульчицкий © ИА Красная Весна

«Кулеба не учитывает одного, что США и ЕС не потерпят конкурентов, он думает, что Америка даст развиваться Украине, да ни в жисть. Водородная энергетика требует учёных и развитого промышленного потенциала», — добавил Сергей И.

«Будущее Украины в кизяке! Только кизяк! Экологичный энергоноситель грядущих поколений! *рать на Украине умеют, так что могут весь мир кизяком закидать! И вот потом — запанують (станут господствовать. — М. Р.)!» — шутит Алексей П.

«Дуракам придумали очередную утешительную легенду, теперь вот о неком водороде», — подытожил Максим П.

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