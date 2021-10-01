Нижний Новгород, 1 октября, 2021, 16:49 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов призывает граждан не доверять появившейся в интернете рекламе, которая гласит, что настойка из бобровой струи якобы эффективна для профилактики и лечения коронавируса. Об этом чиновник написал на своей странице в соцсетях.

peter-loeschloesch Бобер

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Глава регионального минздрава разместил в своем аккаунте копию объявления о продаже «народного средства», которое якобы в 90% случаев помогает не заразиться коронавирусной инфекцией, а в остальных 10% — переболеть в лёгкой форме.

Чиновник попросил нижегородцев «не вестись на эту ересь» и не пересылать подобные объявления родственникам и знакомым, а также отметил, что пока единственными эффективными мерами профилактики COVID-19 остаются только вакцинация и ношение масок.

Справка ИА REGNUM: бобровая струя — это ароматическое вещество, которое вырабатывается у бобров в прианальных препуциальных железах. Животные используют его для того, чтобы метить территорию. Предприниматели, зарабатывающие на нетрадиционной медицине, утверждают, что данное средство полезно для лечения ряда заболеваний.