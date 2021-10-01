Вашингтон, 1 октября, 2021, 16:49 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден потерпел неудачу после того, как Конгресс отложил голосование по его инфраструктурному плану стоимостью в $1 трлн, сообщает 1 октября BBC.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Вопрос принятия плана уже долгое время является предметом споров между республиканцами и демократами.

Часть демократов отказались продвигать план до тех пор, пока Конгресс не одобрит другой пакет мер на $3,5 млрд, занимающийся вопросами благосостояния и изменения климата.

Напомним, что в центре инфраструктурного плана — модернизация транспортной инфраструктуры, включая дороги, мосты и аэропорты. Также предполагается развитие высокоскоростного интернета, расширение производства, исследований и разработок, в том числе связанных с использованием более чистых источников энергии и борьбой с климатическими изменениями.