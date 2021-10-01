Берлин, 1 октября, 2021, 16:39 — ИА Регнум. Федеральные власти Германии опубликовали видеоролик, инструктирующий жителей страны, как пережить перебои с отоплением и энергоснабжением.

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Видео опубликовано на странице Федерального ведомства ФРГ по защите населения и помощи при катастрофах в Twitter и приурочено ко Дню защиты от катастроф.

По сюжету видеоролика, замерзающая в своём доме пожилая женщина утепляет жилище, обклеивая окна фольгой, а также сооружает обогревательный прибор из глиняного цветочного горшка и свечей.

Ролик опубликован на фоне продолжающегося роста цен на газ в Европе. 1 октября цена кубометра газа вновь побила исторический рекорд и приблизилась к отметке $1200 за 1 тыс. кубометров.