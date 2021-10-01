Вашингтон, , 16:38 — REGNUM Джимми Картеру, самому взрослому из ныне живущих экс-президентов США, 1 октября исполняется 97 лет, сообщает CNN.

Джимми Картер Lauren Gerson

39-й президент проведет этот день дома в штате Джорджия. Желающие могут отправить ему виртуальное поздравление с днем рождения.

Картер и бывшая первая леди Розалинн Картер ведут активный образ жизни. На протяжении десятилетий супруги добровольно участвовали в строительстве домов для организации Habitat for Humanity и регулярно посещали церковные службы в баптистской церкви Maranatha в своем штате.

Пандемия коронавируса ограничила деятельность Картеров. Им пришлось пропустить инаугурацию президента Джо Байдена в январе.

Напомним, что Картеры привиты от COVID-19 и в марте вместе с другими бывшими президентами и первыми леди приняли участие в рекламной кампании, призывающей американцев сделать прививку от коронавируса.