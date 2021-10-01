Брянск, 1 октября, 2021, 16:38 — ИА Регнум. Более 410 млн рублей в рамках нового механизма зернового демпфера получит Брянская область. Федеральная поддержка позволит сдержать цены на пшеницу и создать долгосрочные условия для развития отрасли, сообщает 1 октября пресс-служба правительства региона.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Уборочная страда

Брянская область вошла в число крупнейших производителей зерна наряду с Краснодарским краем и Ростовской областью. Регион на первом месте в ЦФО по урожайности зерновых культур — с 2015 года производство зерна увеличилось с 730 тысяч тонн зерна до 2,26 млн тонн.

По производству и урожайности рапса Брянская область занимает первое место в России, регион производит и 7% всей российской кукурузы. По прогнозу в 2021 году аграрии соберут не менее 2,3 млн тонн зерна, 1,2 млн тонн картофеля, 200 тысяч тонн рапса.