Шерегеш, Кемеровская область, 1 октября, 2021, 16:33 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой поддержать развитие Шерегеша. По мнению Цивилёва, Шерегеш может войти в топ лучших горнолыжных курортов мира.

«Фотопарад в Угличе» Работа Александра Кряжева. «Шерегеш, горнолыжная трасса на горе Зеленая». Дроно-фотография

«Если мы построим аэропорт прямо в Шерегеше — мы выбрали площадку в семи километрах от горы, причём у нас есть инвестор, кто построит терминал, — мы, область, готовы подвести дороги и все коммуникации. Но нужна взлётно-посадочная полоса. Если Вы нас поддержите, то тогда мы точно будем претендовать на вхождение в топ лучших горнолыжных курортов мира. Очень важный вопрос для нас…», — сказал Цивилев.

Напомним, развитие курорта уже включено в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года. Также ранее президент России поручил включить Шерегеш в новый национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства».

Отметим, что сегодня, 1 октября, Путин и губернатор Кузбасса обсудили «задачи и вызовы» региона.