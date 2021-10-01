Чернышковский район, Волгоградская область, 1 октября, 2021, 16:28 — ИА Регнум. Новое подразделение региональной противопожарной службы открыли в хуторе Тормосин Чернышковского района Волгоградской области. Это сотое учреждение в регионе, сообщили ИА REGNUM 1 октября в пресс-службе областной администрации.

Https://www.volgograd.ru/ Новое пожарное депо

Пожарное депо возьмёт под охрану семь населённых пунктов Тормосиновского сельского поселения, где проживают более трёх тысяч человек и расположены 30 социально значимых объектов. Ранее расстояние от села до ближайшей части спасателей составляло 45 километров. Депо оснащено необходимым оборудованием и автомобилями высокой проходимости, круглосуточное дежурство будут нести 10 пожарных.

Отныне группировка противопожарной службы региона насчитывает 100 подразделений, они расположены на территории 33 муниципальных образований. За безопасностью следят 1340 сотрудников, на вооружении которых 211 пожарных автомобилей.

В 2021 году новые пожарные депо приступили к работе в сёлах 10 районов области, до конца года опорные посты откроют ещё в пяти муниципалитетах.