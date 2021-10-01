Москва, 1 октября, 2021, 16:26 — ИА Регнум. Россия отправила в Мали четыре транспортно-штурмовых вертолета, сообщает 1 октября агентство РИА Новости со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе.

Rostec.ru Ми-17

Уточняется, что поставка техники произведена в рамках контракта с правительством этой африканской страны. Вместе с винтокрылыми машинами поставлен комплект вооружения и боеприпасов.

В частности, в Мали направлены два вертолёта Ми-171Ш и два вертолёта М-17В5.

Стоит отметить, что военное ведомство Мали официально подтвердило поставки российских вертолётов.

Справка ИА REGNUM: Ми-171Ш — экспортный вариант транспортно-штурмового вертолёта Ми-8АМТШ «Терминатор». По ряду параметров огневой мощи эквивалентен ударному вертолёту Ми-24 и может оснащаться системами ночного видения.

Военно-транспортный вертолёт Ми-17В-5 предназначен для перевозки личного состава, раненых, грузов и техники, высадки воздушных десантов и обеспечения деятельности разведывательно-диверсионных групп.