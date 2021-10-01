Минск, , 16:23 — REGNUM Гибель двух граждан Белоруссии 28 сентября в ходе спецоперации КГБ в отношении диссидентов стала поводом для призывов к внесудебным расправам и убийствам. Такие требования представители властей Белоруссии озвучивают на похоронах сотрудника спецподразделения КГБ «Альфа» Дмитрия Федосюка, погибшего от рук (предположительно) сотрудника IT-компании Андрея Зельцера.

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Как сообщает издание администрации президента Белоруссии газета «СБ. Беларусь сегодня» («Советская Белоруссия»), на церемонии прощания с сотрудником КГБ председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Олег Белоконев заявил:

«Беспрецедентный случай цинизма, жестокости. Даже на видео видно, что эти люди готовились, человек в квартире настроен был стрелять. Он прекрасно понимал, что и для чего делает. Эта его супруга, которая тоже спокойно всё это снимала… Где, в каких семьях воспитывались эти люди? Почему-то они действуют вне рамок закона, а мы стараемся все сделать по закону. По закону с ними беседовать, по закону их убеждать, по закону их уговаривать. А надо, как Путин сказал, мочить в сортире. За одного — двадцать, сто. Может быть грубо, но искренне».

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