Тбилиси, 1 октября, 2021, 16:19 — ИА Регнум. Заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе, выступая 1 о октября на брифинге для прессы в МВД страны, заявил, что Михаил Саакашвили при появлении на территории Грузии будет арестован и отправлен в тюрьму, сообщает грузинский телеканал «Рустави-2».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

"Что касается Саакашвили, то сегодня Министерство внутренних дел распространило заявление, в котором говорится, что Саакашвили не пересекал государственну границу Грузии», — сказал Дарахвелидзе

«Мы активно взаимодействуем с украинской стороной. Я могу уверенно сказать, что Михаил Саакашвили не покидал пределов Украины», — заявил Дарахвелидзе

«Он находится в розыске, в отношении него вынесен приговор, поэтому, если он пересечет государственную границу Грузии, мы арестуем его и переведем в соответствующее пенитенциарное учреждение», — сказал заместитель министра внутренних дел.

Напомним, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о своём намерении 2 октября, в день местных выборов в Грузии, вернуться в Тбилиси