Москва, 1 октября, 2021, 16:18 — ИА Регнум. Экс-президенту Грузии не хватило бы смелости по-настоящему вернуться в свою страну. Об этом 1 октября заявил основатель SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе на телеканале «Россия 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

«Я думаю, что это самообман. Если он приедет, его арестуют. Хотя было бы человечно с его стороны и окончательно решить этот вопрос», — заявил Сихарулидзе.

«Я думаю, при поддержке внешних сил, стратегических партнёров его бы быстро помиловали и позволили бы жить в стране. Но он не хочет этого делать. Михаил Саакашвили хочет быть революционером. Своего рода в стиле Алексея Навального, но только в отличие от Навального, у него не хватает смелости сесть в тюрьму за свои идеи», — отметил он.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили ранее опубликовал пост в Facebook о том, что якобы прибыл на родину впервые после того, как покинул её в 2013 году. В то же время в МВД Грузии указали, что информацией о пересечении границы Саакашвили не располагают. Напомним, в Грузии Саакашвили объявлен во внутригосударственный розыск и проходит по нескольким уголовным делам.