Сыктывкар, 1 октября, 2021, 16:11 — ИА Регнум. Виновницей смертельного ДТП, произошедшего сегодня, 1 октября, в центре Сыктывкара, оказалась супруга бывшего министра экономического развития республики Коми Андрея Шеремета, сообщает портал «ProГород».

Женщина за рулем

По данным издания, женщина утверждает, что в момент ДТП у нее отказали тормоза. Сообщается, что в течение 2021 года она дважды привлекалась к ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня утром в Сыктывкаре автомобиль сбил на пешеходном переходе восьмилетнего ребенка, затем наехал на тротуар, где наехал на женщину. От полученных травм она скончалась на месте. Ребенка госпитализировали.