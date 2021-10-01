Санкт-Петербург, 1 октября, 2021, 16:20 — ИА Регнум. В Ленинградской области осенью 2021 года увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных, в том числе лосей. Об этом 1 октября сообщили в пресс-службе Упрдор «Северо-Запад», отвечающего за состояние федеральных трасс.

Пресс-служба Упрдор «Северо-Запад» Сбитый лось

Так, с начала сентября этого года на федеральной дороге Р-21 «Кола» произошло четыре таких аварии, на трассе А-114 Вологда — Тихвин — Р-21 «Кола» — одна, а 24 сентября автомобиль столкнулся с лосем на севере КАД Санкт-Петербурга. Очередное ДТП с участием лося произошло утром 1 октября на подъезде к порту «Усть-Луга» от федеральной дороги А-180 «Нарва».

"Животное погибло. Водитель не пострадал. Автомобилю потребуется дорогостоящий ремонт», — уточнили в дорожном управлении.

По данным за сентябрь-декабрь 2018 — 2020 годов в Ленобласти было зарегистрировано десять ДТП с участием диких животных. В этих авариях травмы получили десять человек, один человек погиб. Для предотвращения таких ДТП вдоль федеральных трасс в Ленобласти устанавливаются предупреждающие дорожные знаки, информационные указатели и щиты, мигающие сигналы, строятся скотопрогоны на пересечении дорог и путей миграции животных. Монтируется специальное ограждение разных типов — сейчас его общая протяженность более 90 км.

«Огромное значение по-прежнему имеет личная ответственность водителей. В осенние месяцы стоит помнить, что большая часть ДТП с участием животных происходит поздним вечером и в утренние часы. Если вы заметили лося на трассе, остановитесь, не сигнальте, пропустите животное. Снижайте скорость в зоне действия знаков «Дикие животные», будьте особенно внимательны вблизи лесных массивов», — подытожили в пресс-службе.