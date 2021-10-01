Москва, , 16:16 — REGNUM Украина не способна конкурировать с Россией. Об этом 1 октября заявил депутат Госдумы Константин Затулин («Единая Россия») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

По его мнению, обвинения Киева в том, что Россия обеспечила поставки газа в Венгрию в обход Украины путем взятки, беспочвенны. Но украинскому истеблишменту, если он так полагается на такие методы вести деловые отношения, следует попытаться перехватить инициативу в свои руки.

«У меня есть реальное предложение. Вы серьезные люди, настроены на борьбу с «агрессором». Тогда дайте взятку! Есть из чего? Дайте взятку Венгрии. Идите по тому же пути, что и «государство-агрессор». Возьмите что-то от себя и подарите. Сделайте это», — сказал Затулин, обращаясь к украинским экспертам в студии.

Но, по его мнению, Украина так не делает и-за того, что ей Венгрии попросту нечего предложить. Следовательно, и нет смысла конкурировать с Россией.

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