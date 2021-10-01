Бишкек, 1 октября, 2021, 16:09 — ИА Регнум. Более 70 врачей из Киргизии смогут принять участие в научно-практических обучающих семинарах, организованных Министерством здравоохранения России. Об этом сообщили в пресс-службе российского посольства в Бишкеке.

Med.kg Киргизия. Мобильная бригада врачей

Повышать квалификацию киргизстанские медики будут в Москве в рамках международного российского проекта «Пути снижения материнской и младенческой смертности».

Все расходы по участию, в том числе на перелет и питание, взял на себя Минздрав России. Отбором будущих участников семинаров занимается министерство здравоохранения и социального развития Киргизии.

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