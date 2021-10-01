Джакарта, 1 октября, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,0 потрясло острова Сумбава и Ломбок в индонезийской провинции Западная Нуса-Тенггара, сообщает CNN Indonesia.

Martin Luff Последствия землетрясения

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии отметили, что землетрясение произошло 1 октября в 18:15 по местному времени.

Эпицентр землетрясения находился на суше, в 56 км от Домпу на острове Сумбава. Очаг землетрясения залегал на глубине 22 км.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение произошло в индонезийской провинции Папуа.