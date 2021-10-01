Москва, , 16:03 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не воспринимается в его стране как актуальная политическая фигура. Об этом 1 октября заявил основатель SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе на телеканале «Россия 24».

Михаил Саакашвили (сс) European People's Party

«Не знаю почему, но на постсоветском пространстве есть такое мнение, что Михаил Саакашвили — это мессия в Грузии, которого прогнали и никак не хотят впускать обратно. Михаил Саакашвили многое сделал для Грузии, это не следует, конечно, забывать, но для многих людей, в том числе для тех, кто много его поддерживает, он уже в прошлом», — заявил Сихарулидзе.

«У него есть свои заслуги, но из-за этого никто не собирается идти на баррикады и уж точно подбрасывать его на пост президента или на пост министра. Никто не собирается», — указал он.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили ранее опубликовал пост в Facebook о том, что якобы прибыл на родину впервые после того, как покинул её в 2013 году. В то же время в МВД Грузии указали, что информацией о пересечении границы Саакашвили не располагают. Напомним, в Грузии Саакашвили объявлен во внутригосударственный розыск и проходит по нескольким уголовным делам.