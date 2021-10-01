Москва, 1 октября 2021, 16:03 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не воспринимается в его стране как актуальная политическая фигура. Об этом 1 октября заявил основатель SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе на телеканале «Россия 24».

Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
(сс) European People's Party

«Не знаю почему, но на постсоветском пространстве есть такое мнение, что Михаил Саакашвили — это мессия в Грузии, которого прогнали и никак не хотят впускать обратно. Михаил Саакашвили многое сделал для Грузии, это не следует, конечно, забывать, но для многих людей, в том числе для тех, кто много его поддерживает, он уже в прошлом», — заявил Сихарулидзе.

«У него есть свои заслуги, но из-за этого никто не собирается идти на баррикады и уж точно подбрасывать его на пост президента или на пост министра. Никто не собирается», — указал он.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили ранее опубликовал пост в Facebook о том, что якобы прибыл на родину впервые после того, как покинул её в 2013 году. В то же время в МВД Грузии указали, что информацией о пересечении границы Саакашвили не располагают. Напомним, в Грузии Саакашвили объявлен во внутригосударственный розыск и проходит по нескольким уголовным делам.