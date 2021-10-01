Ош, Киргизия, 1 октября, 2021, 16:03 — ИА Регнум. В международный аэропорт «Ош» (юг Киргизии) впервые за 4 года прибыл рейс из Стамбула, — сообщила 1 октября пресс-служба ОАО «Международный аэропорт «Манас».

iphotocommerce Самолет

Рейсы по маршруту «Стамбул-Ош-Стамбул» не выполнялись последние 8 лет, теперь они возобновлены, самолеты будут летать 3 раза в неделю. Также отмечается, что работа над открытием рейса велась два года.

По информации авиакомпаний Киргизии и Турции, в 2017 году авиасообщения «Ош-Стамбул-Ош» были убыточными, в связи с чем перелеты были приостановлены.