Москва, 1 октября, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Российская экономика и без привязки к ценам на нефть требует радикальной смены парадигмы развития, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

"Речь должна идти не просто о поисках альтернативных источников энергии. Российская экономика и без привязки к ценам на нефть требует радикальной смены парадигмы развития», — отметил Журавлёв в Facebook.

По его мнению, вместо либерально-олигархического феодализма необходима современная система народного хозяйства, экономика по-настоящему национальных интересов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Министерство финансов РФ допустило многократное (в шесть раз) снижение мирового спроса на нефть, если западные страны заключат соглашения о декарбонизации. Об этом говорится в опубликованном 1 октября докладе ведомства «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов».

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